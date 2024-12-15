Devrim Özkan, uzun bir süredir sosyal medya hesabında paylaşım yapmıyordu. Ancak son olarak yaptığı dikkat çekici hareket ilişkilerinin sorgulanmasına neden oldu. Özkan, daha önce 2023 yazında ABD'nin Miami kentinde birlikte görüntülendiği Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Torreira ile ilişkisini doğrulamıştı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında ayrılan çift, ardından barışmış ve birlikte Uruguay’a seyahat etmişti.

Son gelişmeler, ilişkilerinin sorgulanmasına neden oldu. Uzun süredir paylaşım yapmayan Özkan, Torreira’yı takipten çıkarken, Torreira ise fotoğraflarını silmedi. Özkan ise geçmişte paylaştığı postları kaldırdı. Çiftin ayrıldığına dair iddialar gündeme geldi.