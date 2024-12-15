Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında gerçekleşen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırının faillerinden biri olan Cengiz Sertel, kırmızı bültenle arandıktan sonra yakalandı. Sertel, saldırıda kullanılan patlayıcıları Suriye’den Türkiye’ye getirdiği tespit edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Sertel’in işlemlerinin tamamlandığı ve Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği bildirildi.

Sertel, 7 ayrı suçtan aranan ve bunlardan 3'ünden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi olarak, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi'nde turuncu kategoride yer alıyordu. Ayrıca, Reyhanlı saldırısıyla ilgili yargılama süreci de devam edecek.

Reyhanlı'daki 11 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen bombalı terör saldırılarında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Cengiz Sertel'in, yargı süreci devam ediyor.