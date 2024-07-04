Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, siber dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi. X platformu üzerinden yapılan açıklamada, "SMS yoluyla gönderilen, 'Kargonuz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir, tekrar gönderilebilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin.' mesajı, bir siber dolandırıcılık yöntemidir," denildi.

Kargo şirketleri ücret talep etmez

Açıklamada, kargo şirketlerinin genellikle adrese yeniden gönderim için herhangi bir ücret talep etmediği belirtildi. Kargonun ulaştırılamadığı durumlarda, teslim edilemediği yönünde bir mesaj geldiği ve bu mesajlarda herhangi bir ücret talebinde bulunulmadığı vurgulandı.

Sahte sipariş numaralarına dikkat

Dolandırıcıların, kargo takibi ile ilgili SMS'lerde genellikle sahte sipariş numaraları kullandığına dikkat çekildi. Bu numaraların, resmi hesaplarda bulunan sorgulama ekranlarından kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.

Şüpheli mesajlara itibar etmeyin

Siber dolandırıcılığa maruz kalmamak için şüpheli mesajlara itibar edilmemesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı. Özellikle, "Kargonuz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir, tekrar gönderilebilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin." şeklindeki mesajlara dikkat edilmesi önemle vurgulandı.

SMS yoluyla gönderilen, “Kargonuz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir, tekrar gönderilebilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin.” mesajı, siber dolandırıcılık yöntemidir.



Kargo şirketleri genellikle adrese yeniden gönderim için herhangi bir ücret talep… pic.twitter.com/Kt7SWGsMOl — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 4, 2024