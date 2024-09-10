Sabancı ailesinin önemli mülklerinden biri olan Atlı Köşk’ün 48/1 hissesinin icradan satışında, Didem Keskin en yüksek teklifi vererek hissenin yeni sahibi oldu. İkinci ihale 28 Ağustos'ta gerçekleştirildi ve Keskin, Sabancı ailesinin değerli mülklerinden birinin hissedarlarından biri oldu.

İlk ihalede yatırımcı bulunamadı

Atlı Köşk’ün 48/1 hissesinin ilk ihalesinde belirlenen 200 milyon TL’lik yatırım bedeli yatırılmadığı için satış iptal edildi. İkinci ihalede ise 62 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa sunulan hisse için beş kişi online olarak teklif verdi. İhaleye katılanların teklifleri arasında Didem Keskin, en yüksek teklifi vererek hisseyi satın alma hakkını kazandı.

İkinci ihalede en yüksek teklifi Didem Keskin verdi

İkinci ihalede verilen teklifler arasında en yüksek teklif, 40 milyon TL ile Didem Keskin’den geldi. Bu sonuçla birlikte Keskin, Atlı Köşk’ün 48/1 hissesinin yeni sahibi oldu ve Sabancı ailesinin mülklerinde 48 hissedardan biri olma hakkını elde etti.

Miras davasında son durum

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Sakıp Sabancı’nın kardeşi İhsan Sabancı’nın kızı Sevilay Sabancı Çınar ile Sabancı ailesi arasında süren 20 yıllık miras davasında önemli gelişmeler yaşandı. Sevilay Sabancı Çınar, miras davalarını kazanarak mirasa ortak olmuştu. Bu gelişme, Sabancı ailesinin mülkleri üzerindeki hukuki süreçleri etkileyecek.