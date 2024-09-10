Bakırköy’de Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Paşa Türk’ün yargılanmasına başlandı. Duruşma, Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Paşa Türk, SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmasında, suçlamaları reddeden sanık, "Görüntülerdeki kişi ben değilim. Köpeğe tecavüz etmedim. Avukatımı istiyorum" şeklinde ifadeler kullandı. Ancak, duruşma sırasında atanan avukat, dosya hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek müdafilik görevinden çekilmek istediğini açıkladı.

Sanık ve avukatı üzerinden gelen şaşırtıcı talepler

Duruşma esnasında sanık Paşa Türk, köpeği Alice’i beslediğini öne sürdü ve "Bu olayların tamamı yalan. Kamu davası açacağım" şeklinde konuştu. Duruşmaya geçici olarak atanan avukat ise, "Dosya içeriğinden haberdar değilim. Azlimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, avukat talebinin ardından duruşmaya 1 saat ara verdi ve sanığın yeni bir avukatla savunma yapabilmesi için bu süreyi tanıdı.

Özlem Sönmez: "Alice üç kez tecavüze uğradı"

Alice’in sahibi Özlem Sönmez, duruşmada köpeğinin 2020 yılından bu yana kendi kontrolünde olduğunu belirtti. Sönmez, "Alice’in hamile olduğu dönemde köpeği buldum ve evimin arkasındaki garajda bakıyordum. Şahıs üç kez köpeğimi kaçırıp tecavüz etti" dedi. Sönmez, olay anını gösteren görüntülerin incelendiğini ve sanığın köpeğini kanlı şekilde bulduğunu da ifade etti. Ayrıca, sanığın tekrar köpeği kaçırdığını ve kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini vurguladı.

Tanık Koray Düşova’nın şok edici ifadesi

Olayı gören tanıklardan Koray Düşova, sabah saatlerinde köpeğinin aniden hareketlendiğini ve sanığı ağaçların arasından çıplak bir şekilde köpeği tutarken gördüğünü belirtti. Düşova, sanığa müdahale etmek amacıyla video kaydı aldığını, sanığın köpeği götürmeye çalışırken kendisini fark ettiğini söyledi. Sanığın köpeği yanına alarak olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

Mahkeme kararını açıkladı

Tanık ifadeleri ve sanığın savunması sonrası mahkeme, sanık Paşa Türk’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanığın avukat eşliğinde savunma yapması ve görüntülerin incelenmesi için duruşmayı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne erteledi.

İddianamede şok detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Paşa Türk’ün 4 Haziran 2024’te Alice isimli köpeği cinsel istismara uğrattığı belirtiliyor. Veteriner raporunda hayvanın cinsel saldırıya uğradığı tespit edilirken, Paşa Türk’ün ‘hayvanlara cinsel saldırı’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması isteniyor.