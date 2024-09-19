Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında İtalya’ya gitmeye çalışan bir yelkenli teknede 28 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Didim açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Botları (KB-117 ve KB-4), İtalya rotasında ilerleyen şüpheli bir yelkenli tekneyi tespit etti. Hızla durdurulan teknede yapılan incelemelerde, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 28 düzensiz göçmen ele geçirildi. Teknede bulunan göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

2 göçmen kaçakçısı gözaltında

Olayla ilgili teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.