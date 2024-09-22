Aydın’ın Didim ilçesinde, 2 yıldır sosyal etkinliklerin merkezi olan ve yaklaşık 780 milyon liraya mal olan Amfi Tiyatro’nun kapatılması üzerine başlayan tartışmalar, bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla yeni bir boyut kazandı. Nisan ayında göreve gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yapının "temelinde eksen kayması" olduğunu iddia ederek kapatma kararı almıştı. Ancak yapılan bilirkişi incelemesi, bu iddiaları doğrulamadı.

Amfi Tiyatro, önceki Belediye Başkanı Deniz Atabay döneminde inşa edilmiş ve 2022 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir törenle açılmıştı. İki yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan yapı, Başkan Gençay’ın iddialarıyla kapatıldı. Ancak bir önceki belediye başkanı Deniz Atabay, eksen kayması iddialarının asılsız olduğunu savunarak, kapatmanın ardında başka nedenler olabileceğini öne sürdü. Atabay, “Didim Belediyesi’nde eksen kayması var” ifadeleriyle karara tepki göstermişti.

Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, amfi tiyatroda ciddi bir yapısal sorun olmadığını, hava koşulları ve yapı konumundan kaynaklanan bazı sorunların ise yüklenici firmanın hatası olmadığını belirtti.

Amfi tiyatronun yapımını üstlenen firmanın sahibi Cebrail Tunç, kapatmanın ardında ihaleden elde edilemeyen rant olduğunu iddia etti. Tunç, Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın damadının istediği firmanın ihaleyi kazanamaması üzerine bu tür iddiaların ortaya atıldığını savunarak, “Bilirkişi raporu ortada, iddialar asılsız çıktı. Bu kararla birlikte hukuki mücadelemizi başlattık” dedi.

Tunç, Didim Belediyesi’ndeki işleyişle ilgili dosyaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilettiklerini belirterek, yakın zamanda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti.