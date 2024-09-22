Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay’ın yakınlarını taşıyan araç, Batman’dan Muş’a giderken kaza yaptı. Cenaze törenine katılmak için yola çıkan 21 BF 066 plakalı kamyonet, Şenyayla bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada, şehidin bir yakını olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.