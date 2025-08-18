Pazar tezgâhlarını tek tek dolaşan Başkan Gençay, esnafa bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Gençay, pazarın işleyişi, fiyatlar ve genel düzen hakkında bilgi aldı. Esnafın temizlik, ulaşım ve düzen konusundaki taleplerini not eden Başkan Gençay, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Pazar ziyaretinde halkın ilgisiyle karşılanan Gençay, Didim’de şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini vurguladı. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Cumartesi Pazarımızda hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sesine kulak verdik. Sorunları yerinde görüp çözüm üretmeye, Didim’in her köşesinde halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Didim’i daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve esnaf ise Belediye Başkanı Gençay’ın pazara gelerek kendileriyle doğrudan ilgilenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.