Renkli etkinliklerle dolu bir gün yaşandı

Seferihisar Çocuk Belediyesi’nde düzenlenen şenlikte çocuklar, resim, seramik, yüz boyama, çiçek ekim atölyeleri ve akıl oyunlarıyla hem eğlendi hem de yaratıcılıklarını geliştirdi. Etkinlikler, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici deneyimler sundu.

Spor gösterileri alkış topladı

Spor alanında gerçekleşen cimnastik ve taekwondo gösterileri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Çocuklar hem aktif katılım gösterdi hem de sporun heyecanını deneyimledi.

Sahne etkinlikleri şenliğe coşku kattı

Şenlik kapsamında düzenlenen müzik dinletileri, dans gösterileri, sihirbaz performansı ve kostümlü maskotlar, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Gün boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla etkinlik daha da renkli hale geldi.

Başkan Yetişkin: “Çocukların mutluluğu önceliğimiz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Seferihisar’da önceliğimiz her zaman çocuklarımızın yüzünü güldürmek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Hep birlikte çocuklarımız için birçok projeye daha imza atacağız” dedi.