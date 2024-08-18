Didim’de dün öğlen saatlerinde Akyeniköy, Hisar ve Cumhuriyet mahallelerinde başlayan üç ayrı yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ve il ve ilçe belediyelerinin ortak müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan güçlükle kontrol altına alındı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yangın bölgesinde çalışmaları yakından takip etti. Yangına müdahale eden ekipler arasında Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve il ve ilçe belediyeleri yer aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Başkan Gençay’ın açıklamaları

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Kentimizin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan yangınlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, il ve ilçe belediye ekipleri, iş makinelerimiz, belediye personellerimiz, ilgili kurumların yoğun çalışmaları ve hemşehrilerimizin insanüstü çabaları sayesinde yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Bu zorlu süreçte özveriyle çalışan tüm ekiplerimize, ilgili kurumlarımıza ve canla başla mücadele eden herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Dayanışma ve birlik içinde aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Geçmiş olsun Didim!” ifadelerini kullandı.