Aydın'ın Didim ilçesinde belediye ekipleri, yangın güvenliği konusunda titiz denetimler yaparak işletmelerin yangın söndürme ekipmanlarını kontrol etti ve eksiklikler tespit edilen işletmelere uyarılarda bulundu.

Yangın güvenliği denetimlerinde titizlik

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki işletmelerde yangın güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Denetimler sırasında yangın söndürme tüplerinin bulunurluğu, uygunluğu ve son kullanma tarihlerinin geçerliliği kontrol edildi.

Standartlara uymayan işletmeler tespit edilerek öncelikle uyarıldı; ancak eksikliklerini gidermeyen işletmelere cezai işlem uygulandı. Didim Belediyesi yetkilileri, denetimlerin yalnızca işletme sahiplerini değil, tüm halkın güvenliğini korumak için yapıldığını belirtti.

"Halkımızın güvenliği önceliğimizdir"

Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Halkımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir. Yangın güvenliğini sağlamak adına denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. İşletme sahiplerinin de bu konuda sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır." Yangın güvenliği standartlarına uygun hareket eden işletmelerin ise takdir edildiği bildirildi. Bu işletmelere, düzenlemelere uydukları için teşekkür edildi.

Düzenli denetimlerle güvenlik artırılacak

Belediye yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve özellikle yangın riski yüksek olan işletmelere öncelik tanınacağını açıkladı. Denetimlerin hem iş güvenliği hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı. Didim Belediyesi, ilçe halkından ve işletme sahiplerinden yangın güvenliği konusundaki çalışmalara destek olmalarını istedi. Vatandaşların yangın güvenliği eksikliklerini belediyeye bildirebileceği de duyuruldu.