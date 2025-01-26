İzmir depreminde hayatını kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar’ın anısına kurulan Sayra ve Çınar Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla anlam dolu bir etkinlik düzenliyor. Ünlü sanatçı Merve Özbey ve oyuncu-yazar İclal Aydın, tüm gelirin ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine aktarılacağı unutulmaz bir gece için İzmirli hayranlarıyla buluşacak.

Gecenin detayları ve tarihi

31 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.30’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, Merve Özbey sevilen şarkılarını seslendirirken, İclal Aydın ise moderatörlük yapacak. Etkinlik, Coldwell Banker Life Gayrimenkul ve Nilay Tombul’un sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Eğitim için umut olacak

Bu özel gecede elde edilecek tüm gelir, Sayra ve Çınar Vakfı aracılığıyla çocukların eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak. İzmirli sanatseverler, hem eğlenceli bir akşam geçirecek hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklara umut olacaklar.