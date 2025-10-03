Türkiye Kadınlar 2. Lig 7. Grup’ta mücadele eden Didimspor Kadın Voleybol Takımı, Didim Belediyesi’nin desteğiyle yoluna daha güçlü devam edecek. Bu kapsamda belediye ile takım arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Belediye desteğiyle güçlenen takım

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, spora ve sporculara verilen desteğin somut adımlarla büyütüldüğünü belirtti. İmza töreninde, Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile yapılan iş birliği protokolünün, takımın ligdeki mücadelesini güçlendireceğini söyledi.

“ Didim Belediyesi olarak Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile iş birliği protokolünü hayata geçirdik. Bu iş birliği yalnızca bir protokol değil; kadınların spordaki gücünü destekleme, onların yanında durma iradesinin göstergesidir. Takımımızın başarılarını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Kadınlarımız sahada ne kadar güçlü olursa, toplum da o kadar güçlü olacaktır,” dedi Hatice Gençay.

Kadın sporuna vurgu

Başkan Gençay, protokolün sadece sportif başarı değil, aynı zamanda kadınların toplumsal güçlenmesine katkı sağlayacak bir adım olduğunu vurguladı. Belediye desteği, takımın altyapı çalışmalarını ve lig performansını artırmayı hedefliyor.