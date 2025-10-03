İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Bayraklı ilçesindeki Manda Çayı’nda çevre kirliliği meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, amfibik araçlarla temizlik çalışmalarına başladı.

İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar etkisini gösterdi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından İzmir, gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışa teslim oldu. Yağışla birlikte güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın hızı yer yer 70 km/s'ye kadar çıktı.

Çöpler Manda Çayı'na aktı

Yağışın ardından Bayraklı ilçesindeki Manda Çayı’nda çevre kirliliği ortaya çıktı. Çayla gelen evsel atıklar ve çöpler, denize doğru aktı. Çayda biriken çöplerin denize karışmasını engellemek için kurulan yüzer bariyerin halatı, sel suları nedeniyle koptu. Bu durum, Manda Çayı’ndaki kirleticilerin denize karışmasına neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, birçok noktada su birikintilerine yol açtı. Bu durum, sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekmesine sebep oldu. Trafik yoğunluğu arttı ve bazı yollar trafiğe kapandı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşadı.

Amfibik araçlar devreye girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manda Çayı’ndaki temizlik için amfibik araçları devreye soktu. Bu özel araçlar, hem kara hem de su üzerinde etkili şekilde çalışarak, çaydaki çöpleri temizlemek için görevlendirildi. Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yağışın etkisi gün boyu sürmesi bekleniyor

İzmir’deki yağışın, gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Belediye ekipleri, su birikintilerine karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Kentteki temizlik ve kurtarma çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.