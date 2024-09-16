İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden edinilen bilgilere göre, Mürselpaşa Bulvarı üzerinde Bornova istikametine doğru ilerleyen araçlar zincirleme bir kazaya karıştı. Olay, bulvarın sol şeridinde yaşandı ve kısa sürede güvenlik önlemleri alınarak araçları yol dışına çıkarma çalışmaları başlatıldı.

Trafik yoğunluğu Yeşildere'ye kadar uzandı

Kazanın ardından geriye doğru yoğun bir trafik akışı meydana geldi. Yetkililer, trafik sıkışıklığının Yeşildere Caddesi Uçanyol mevkiine kadar uzandığını ve bölgeyi kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları ise halen devam ediyor.