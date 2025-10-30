Didim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge konseri ile zirve yaptı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak fener alayı gerçekleştirildi. Didim Belediyesi önünden başlayan fener alayına, Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı boyunca yapılan yürüyüşe halkın yoğun katılımı dikkati çekerken, Cumhuriyet Kent Meydanı konser alanı tamamen doldu.

Konser öncesi meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Gençay, şunları söyledi:

“Sevgili Didimliler, sevgili hemşehrilerim, sevgili ailem. Bugün bu güzel ülkemin en büyük ortak sevinci, en büyük bayramının 102. Yaş gününü kutluyoruz. Cumhuriyet, halkın kendi iradesiyle seçtiği, eşitlik, adalet ve özgürlüğün teminatı bir yönetim şeklidir. Bu nedenle bugün fener alayları, şenlikler ve konserlerle bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, adalet, laiklik ve halkın kendisidir; geleceğimiz ve Atatürk’tür. Bizler Cumhuriyetçi ve halkçı anlayışla, doğduğumuz günden beri Cumhuriyetimizi kutluyor ve sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!”

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Simge, Didimlilere keyifli bir gece yaşattı. Gençay, “Aşkın Olayım”, “Üzülmedin mi”, “Önümüz Yaz” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Simge’ye teşekkür ederek, çiçek takdim etti.