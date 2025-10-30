Petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle temkinli iyimserlik içinde. Bu durum, Asya seansında petrol fiyatlarının önceki gün elde ettiği kazançların büyük kısmını korumasını sağladı.

Brent ve WTI fiyatları dengede

Brent ham petrolü, çarşamba günü 52 sent yükseldikten sonra perşembe sabahı Türkiye saatiyle 07.02 itibarıyla 4 sent (%0,06) düşerek 64,88 dolar seviyesine geriledi.

ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise önceki günkü 33 sentlik artışın ardından 9 sent (%0,15) düşüşle 60,39 dolardan işlem gördü.

Piyasa, şimdilik kazançların korunmasıyla denge arayışında.

Trump ve Xi’nin görüşmesi piyasalarca yakından izleniyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güney Kore’nin Busan kentindeki bir hava üssünde yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu temas petrol piyasalarında büyük bir merakla takip ediliyor.

Ticaret anlaşması enerji talebini artırabilir

Yeni Delhi merkezli SS WealthStreet’in kurucusu Sugandha Sachdeva, olası bir ticaret anlaşmasının küresel piyasalarda iyimserliği artırabileceğine dikkat çekti: