Didim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Didim Emniyet Müdürü Yunus Dinç ile birlikte ilçe protokolü, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan program, anlamlı görüntülere sahne oldu.

Katılımcılar, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve bağımsızlığın değerini paylaşmanın mutluluğunu yaşarken meydanda birlik ve beraberlik duygusu hâkim oldu. Törenin ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.