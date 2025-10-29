Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa’da da hissedildi. İl genelinde 83 yapıda hasar tespit edilirken, saha çalışmaları sürüyor.
Manisa’da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa’da da hissedildi. Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda İl Afet Müdahale Planı devreye sokularak saha tarama ve hasar tespit çalışmaları hızla başlatıldı.
Manisa genelinde 83 yapı etkilendi
Yapılan ilk tespitlere göre Manisa genelinde toplam 83 yapıda hasar meydana geldi. İlçelere göre hasar dağılımı şu şekilde:
Demirci: 16 yapı
Gördes: 47 yapı
Köprübaşı: 7 yapı
Kırkağaç: 3 yapı
Turgutlu: 1 yapı
Şehzadeler: 1 yapı
Saruhanlı: 2 yapı
Selendi: 2 yapı
Akhisar: 3 yapı ve 1 ağıl
Afet Hasar Tespit Grubu, 6 ekip ve 18 personelle sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Deprem sonrası 42 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi. Yaralananların durumu hakkında detaylı incelemeler devam ediyor.