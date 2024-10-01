Aydın’ın Didim ilçesinde boşanma sürecinde olan 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek üzere çocuklarıyla evden çıktığı sırada eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anında çocuklarının da yanında olduğu belirtildi.

Çocuklarının önünde dehşeti yaşattı

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde sabah saatlerinde meydana geldi. İki çocuk annesi Sibel Aygan, boşanma aşamasında olduğu eşiyle karşılaştığında işe gitmek üzere çocuklarıyla birlikte evden yeni çıkmıştı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran saldırgan koca, hiçbir tereddüt göstermeden çocuklarının gözleri önünde Aygan’a ateş etti.

Çevredekiler şok oldu, ekipler hemen olay yerine sevk edildi

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük bir şok yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, Sibel Aygan’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde 5 kovan bulundu

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği apartman önünde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda 5 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaçan zanlı aranıyor

Saldırı sonrası kaçan kocanın yakalanması için emniyet birimleri çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.