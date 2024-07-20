Aydın'da jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar devam ediyor. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen son operasyonda, göçmen kaçakçılığında kullanılacağı belirlenen bir yelkenli tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli bir şekilde Didim ilçesi açıklarında yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Operasyonda, 2 yabancı uyruklu göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 99 düzensiz göçmen ile birlikte 1 yelkenli tekne ve 1 şişme bot ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Organizasyonun arkasındaki yabancı uyruklu organizatörler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlar tarafından tutuklanan organizatörler cezaevine gönderildi.