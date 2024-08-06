Aydın'ın Didim ilçesinde son iki gün içinde düzenlenen üç göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 organizatör yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, önemli bir başarı sağlandı.

Ele geçirilen malzemeler

Elde edilen bilgilere göre, Didim'de yapılan operasyonlarda karada ve denizde toplam 205 düzensiz göçmen ele geçirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen deniz operasyonlarında da 7 kaçakçılık organizatörü yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet yelkenli tekne, 1 adet bot, 1 tekne motoru ve 2 araç yer aldı.

2'si tutuklandı

Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.