Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda makilik alanda saklanan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonun detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yaptığı çalışma sonucunda, Akköy Mahallesi'ndeki makilik alanında gizlenen düzensiz göçmenleri tespit etti.

Yapılan operasyonda, yakalanan göçmenlerin çeşitli uyruklardan olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlerin güvenli bir şekilde toplanmasını sağlarken, sağlık kontrollerinin ardından işlemlerinin yapılmasına başlandı.

Geri Gönderme Merkezine teslim

Yakalanan 26 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Jandarma, operasyona ilişkin yapılan incelemelerin devam ettiğini ve şüpheli hakkında adli sürecin sürdüğünü duyurdu.