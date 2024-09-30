Didim Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi adına temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi ve Üç Mevsim Caddesi'nde yıkama ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, bu kapsamda Atatürk Bulvarı, 19 Mayıs Caddesi ve Üç Mevsim Caddesi'nde bulunan çöp konteynerlerinin de detaylı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Didimli vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir kentte yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.