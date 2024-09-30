Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, hakem Atilla Karaoğlan'ı sert bir dille eleştirdi. Çamlı, "Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem. Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa, bu hakemlere dikkat etsinler," ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş'a yenilen Kayserispor'un başkanı, maç sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. "Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum. Hakem görevini güzel yaptı," diyen Çamlı, "Bu hakem geçen sene iki Galatasaraylı futbolcunun çarpışmasında faul verip, topun gol olmasına sebep oldu. Sivas maçında ise nizami bir golümüz VAR tarafından 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edildi," şeklinde konuştu.

"Yüreği Yiyen Varsa Çıksın!"

Çamlı, Fenerbahçe'nin galibiyetine ve Galatasaray'ın puan kaybına da değinerek, "Beşiktaş'ın 3 puan alması gerekiyordu, bunu aldılar. İlk yarı oynadığımız futbol, hakemi korkuttu," dedi. Açıklamalarını sert bir dille sürdüren Çamlı, "Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası büyük bir camia. Yüreği yiyen varsa çıksın, delikanlı gibi konuşalım," diyerek, hakem ve federasyona yönelik eleştirilerini dile getirdi.