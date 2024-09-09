Didim’de Yüklü Miktarda Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı kaçakçılık operasyonunda, büyük miktarda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında düzenledikleri operasyonda N.A. ve M.B. isimli şüphelileri yakaladı.

Aramalarda ele geçirilenler

Yakalanan şüphelilerin iş yerinde yapılan detaylı aramalarda, 10 paket nargile tütünü, 4 paket kaçak sigara, 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 6 adet elektronik sigara, 9 adet elektronik sigara likidi, 4 adet kaçak pipo tütünü, 793 paket kaçak tütün ve 1800 adet elektronik sigara ucu bulundu. Ele geçirilen ürünler, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde incelenecek.

Adli süreç başlatıldı

Operasyonun ardından, N.A. ve M.B. hakkında adli işlemler başlatıldı.