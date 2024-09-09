EFEST 2024, Efes Selçuk’un 102. kurtuluş yılı şerefine düzenlenen renkli etkinliklerin üçüncü gününde katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin bu özel gününde, katılımcılar hem lezzetli yemeklerin tadına baktı hem de çeşitli eğlenceli etkinliklere katıldı.

Şef Zeynep Tankaş’ın yöresel lezzetleri büyük ilgi gördü

EFEST Mutfağı Tadım Atölyesi’nde, ünlü Şef Zeynep Tankaş’ın hazırladığı hohlus (salyangoz) ve patlıcanlı bulgur pilavı büyük beğeni topladı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda, festival katılımcıları çeşitli yöresel lezzetlerle buluşarak gastronomi yolculuğuna çıktılar.

Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel’den keşkeğe övgü

Festivalin dikkat çeken anlarından biri de Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in keşkeği döverek katılımcılara ikram etmesiydi. Başkan Sengel, festivalin ruhuna uygun şekilde etkinliklere aktif katılım göstererek, festivalin keyfini iki katına çıkardı.

Çocuklar için eğlenceli etkinlikler

EFEST 2024’ün son gününde, çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanı, Şubadap Çocuk Konseri ve Moyo Masal Atölyesi büyük ilgi gördü. Küçük ziyaretçiler, festival alanında keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Norm Ender ile unutulmaz bir gece

Festivalin kapanışında, ünlü Türk Rap sanatçısı Norm Ender sahne aldı. Efes Selçuk’un kurtuluşu şerefine düzenlenen gecede, Norm Ender, Cumhuriyetimizin 100. yıl marşı olan "Parla"yı seslendirerek katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Efes Selçuklular, ünlü sanatçının şarkılarına büyük bir coşku ile eşlik etti.

Başkan Ceritoğlu Sengel’den güçlü bir mesaj

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Norm Ender’in sahne aldığı geceye dair önemli bir konuşma yaptı. Başkan Sengel, Cumhuriyet’in kadın devrimi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet için bayrak salladıklarını belirtti. Ayrıca gençlere, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Tarihten günümüze kadınların rolü

Başkan Sengel’in konuşması sırasında sahnede Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesine destek olan kadınların fotoğrafları yer aldı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana kültür, sanat, spor ve bilim alanlarında iz bırakan kadınların fotoğrafları da gösterildi. Bu anlar, festivalin tarihsel ve kültürel önemini vurguladı.

Festivalin sonunda coşku dorukta

Norm Ender’in performansının ardından, Efes Selçuklular bayraklar eşliğinde Cumhuriyet'in 100. yıl marşı "Parla"yı hep bir ağızdan söyledi. EFEST 2024, Efes Selçuk’un kültürel mirasını ve toplumsal birlikteliğini kutlayan, unutulmaz anlarla dolu bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.