Aydın’ın Didim ilçesi Akköy Mahallesi’nde yaşanan ve basit bir sözlü tartışmayla başlayıp cinayetle sonuçlanan olayda, 20 yaşındaki Poyraz Basnak hayatını kaybetti. Almanya’dan ailesiyle birlikte tatil için Didim’e gelen genç, “yan baktın” iddiasıyla çıkan kavgada başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanmıştı.

23 Temmuz 2025 günü akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapan 17 yaşındaki O.A. ile 18 yaşındaki P.G. arasında “yan baktın” gerekçesiyle sözlü bir tartışma çıktı. Olay çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sona erdi ancak tansiyon kısa süre sonra yeniden yükseldi. İddiaya göre tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan P.G., arkadaşı A.G.’yi de yanına alarak otomobille tartıştığı kişileri takip etmeye başladı.

Bir süre sonra O.A. ve arkadaşı Poyraz Basnak sahil kenarında yürüyüş yaparken, P.G. ve A.G. otomobilden inerek iki gence saldırdı. Saldırı sırasında A.G., elindeki sopayla Poyraz Basnak’ın başına sert bir darbe indirerek ağır yaraladı. Saldırganlar daha sonra O.A.’yı da darp ederek olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapılan Poyraz Basnak, Didim Devlet Hastanesi’ne, ardından Kuşadası ve son olarak İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda geçen 15 günlük yaşam mücadelesi ne yazık ki acı haberle son buldu. Basnak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Poyraz Basnak’a ölümcül darbeyi indirdiği iddia edilen A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.G. hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.