Gaziemir belediyesi tercih danışmanlığı günlerini sürdürüyor

Gaziemir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak öğrencilere yönelik ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri düzenliyor. Hizmet, 13 Ağustos’a kadar devam edecek ve öğrenciler mesai saatleri içinde belediyeyi ziyaret ederek uzman rehber öğretmenlerden destek alabilecek.

Öğrenciler kariyer hedeflerine uygun tercih yapıyor

Danışmanlık kapsamında, öğrencilerin YKS puanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölüm seçimi yapılıyor. Uzmanlar, öğrencilerin istedikleri şehir ve okulu da göz önünde bulundurarak detaylı tercih listesi hazırlamalarına yardımcı oluyor.

Eğitimde fırsat eşitliği hedefleniyor

Gaziemir Belediyesi, daha önce Destek Eğitim Kursu’nda ücretsiz etüt hizmetleri sunmuş, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamıştı. Tercih Danışmanlığı Günleri ile bu destek, üniversite yolundaki öğrencilere önemli bir avantaj sunuyor.