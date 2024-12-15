Aydın’ın Didim ilçesinin en büyük sanayi sitesi olan 75. Sanayi Sitesi’nde, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın öncülüğünde başlatılan yol yapım çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Sanayi sitesindeki esnaf ve vatandaşların yaşadığı yol sıkıntılarını tespit eden Başkan Gençay, çalışmaların hızla başlatılmasını istemişti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Sanayi Sitesi 1156 Sokak’ta yaklaşık 1.125 metre uzunluğunda yeni bir yol yapımı gerçekleştirdi. Zemin düzenlemesi sonrası parke taşları döşenerek, yol tamamen kullanıma hazır hale getirildi.

Başkan Gençay: "Çalışmalarımız sürecek"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tamamlanan yol çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Didimli vatandaşlarımızın daha modern ve güvenli yollarda ulaşım sağlamalarını amaçlıyoruz. 75. Yıl Sanayi Sitesi’nde eksiklikleri tamamladık. Şimdi 1156 Sokak’taki yolumuz esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş oldu. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.