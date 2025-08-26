Ege Üniversitesi, “Tarımsal Gıda Sürdürülebilirliğini Güçlendirmek: Tarımsal Voltaik Yönetimine Veri Odaklı Bir Yaklaşım” başlıklı DIGI-GROW projesinde Türkiye’yi temsil ediyor. TÜBİTAK’ın ortak olduğu “ICT-AGRI-FOOD” kapsamında kabul edilen proje, tarım ve enerji sektörlerinde sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

Rektör Budak: Uluslararası iş birlikleri önem taşıyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizin araştırma ve yenilikçilik potansiyelini kullanarak AB ve TÜBİTAK destekli projelerde yer almak, akademik bilgi birikimimizi artırıyor ve topluma somut katkılar sunmamızı sağlıyor. DIGI-GROW ile tarım ve enerji sektörlerinin geleceğine yenilikçi çözümler üretiliyor” dedi.

Agrivoltaik sistemlerle dijitalleşmeye katkı

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çolak, “Ege Üniversitesi, projede agrivoltaik sistemlerde evapotranspirasyon ve sulama modelleri geliştirecek. Kampüs içinde 400 metrekarelik bir agrivoltaik sistem kurulacak ve çevresel etkiler Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile analiz edilecek. DIGI-GROW, tarımsal verimliliği artırırken dijitalleşmeye de önemli katkı sağlayacak” dedi.

Projenin uluslararası ortakları ve süresi

Toplam 36 ay sürecek proje, tarım arazilerinde güneş enerjisi panelleri için entegre bir yönetim platformu geliştirerek çiftçilere ve paydaşlara veri odaklı karar desteği sunacak. Projenin uluslararası ortakları arasında Almanya’dan German Aerospace Center (koordinatör), İspanya’dan Bettergy SL ve Finlandiya’dan Avoin Association yer alıyor.

Ege Üniversitesi araştırmacıları projede aktif rol alıyor

EÜ adına yürütücülüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çolak üstlenirken; öğretim üyeleri Doç. Dr. Mete Çubukçu, Prof. Dr. Vedat Demir ve Doç. Dr. Talat Özden araştırmacı olarak projede görev alıyor. Proje, agrivoltaik teknolojilerin yaygınlaşmasına ve veri tabanlı bilimsel yaklaşımların benimsenmesine katkı sağlayacak.