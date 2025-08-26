Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo’nun transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Monaco ile yapılan görüşmeler sonucunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

35 Milyon Euro’luk Paket

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 30 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 5 milyon euro bonus maddesi yer alırken, oyuncunun ileride yapılacak satışından da %10 pay Monaco’ya verilecek. Böylece transferin toplam bedeli 35 milyon euroya ulaşıyor.

Hem Stoper Hem Sağ Bek

Fizik gücü ve çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çeken Singo, hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev yapabiliyor. Geride kalan sezonda Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Fildişili savunmacı, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Taraftarda Büyük Heyecan

Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasını bekliyor. Singo’nun takıma katılmasıyla Galatasaray’ın savunma hattında önemli bir güç kazanacağı düşünülüyor.