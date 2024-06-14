İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi'ne gerçekleştirilen teknik inceleme ziyareti, tekstil ve konfeksiyon sektörünün dijital dönüşümde attığı önemli adımları gözler önüne serdi. Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, bu ziyareti değerlendirerek, Denizli'deki tekstil ve konfeksiyon sektörünün işletme ve çalışan sayısı bakımından yoğunluğunun önemine dikkat çekti.

Denizli Model Fabrika İçin Yeni Planlar

Kasapoğlu, "Tekstil ve konfeksiyon sektörünün Denizli'deki yoğunluğu göz ardı edilemez. Bu doğrultuda, Denizli Model Fabrika'nın kurgusuna tekstil, hazır giyim ve konfeksiyona ilişkin eklemeler yapmayı planlıyoruz. Bu sektörde dijital dönüşümü ve yalın üretimi desteklemek amacıyla İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret ettik" dedi.

İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'ne Övgü

Kasapoğlu, İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'nin sunduğu ‘Yalın Öğren & Dönüş' ve ‘Dijital Öğren & Dönüş' programları ile makine ekipmanlarının, bir model fabrika gibi hizmet verdiğini belirterek, "Sektöre böyle bir yalın üretim ve dijital dönüşüm merkezini kazandırdıkları için İHKİB'i tebrik ediyorum. Ayrıca İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan'a misafirperverliği için teşekkür ederim" dedi.