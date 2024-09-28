Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri için yeni vergi düzenlemeleri getirdi. 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, basit vergileme ve vergi güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni düzenleme, dijital platformlarda metin, görüntü, ses ve video paylaşımı yapan içerik üreticilerinin yanı sıra mobil uygulama geliştiricilerini de kapsıyor. Bu düzenlemeye göre, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden elde edilen kazançlar, basit usulde vergilendirme kapsamında değerlendirilecek. 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak bu düzenleme, özellikle dijital hizmet sektöründeki vergi uyumunu artırmayı hedefliyor.

Kimler bu düzenlemeden faydalanabilecek?

Yapılan düzenleme ile internet sitelerinde metin, görüntü, ses veya video içerikleri paylaşan sosyal medya içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri, elde ettikleri kazançları ticari kazanç olarak beyan etmek zorunda kalacak. Bu kapsama giren bireyler, gönüllü vergi uyumunu artırmak adına daha basit vergilendirme yöntemlerinden faydalanabilecek. Bu kişilerin kazançları üzerinden doğrudan bankalar aracılığıyla %15 oranında vergi kesintisi yapılacak ve mükelleflerin ek beyannamede bulunmaları gerekmeyecek.

Yeni vergilendirme yöntemi neleri kapsıyor?

Dijital içerik üreticileri, belirlenen usullere uygun olarak vergi dairelerinden istisna belgesi alarak bankalarda hesap açtıracak. Kazançlarının tamamı bu hesaplara yatırılacak ve bankalar, bu hesaplara giren paralar üzerinden %15 kesinti yapacak. Kazançları 2024 yılı için belirlenen 3 milyon TL sınırını aşmayan içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri, ek vergi beyanında bulunmadan bu vergilendirme yönteminden yararlanabilecekler.

Amaç: Vergi uyumu ve güvenliği artırmak

Yeni düzenlemenin ana amacı, vergiye gönüllü uyumu artırmak ve dijital içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerinin kazançlarını daha şeffaf bir şekilde vergilendirmeyi sağlamak. Vergi kesintisi ve beyan yükümlülüklerini kolaylaştıran bu uygulama, bireylerin vergi yükümlülüklerine daha kolay uyum sağlamasını amaçlıyor.

Bankaların rolü: Vergilendirmede aracı

Bankalar, bu sistemde kritik bir role sahip. İçerik üreticilerinin tüm kazançlarını bankalar üzerinden tahsil etmeleri gerekecek ve bankalar bu tutar üzerinden vergi kesintisi yaparak doğrudan vergi dairesine iletecek. Böylece, vergi güvenliği sağlanacak ve içerik üreticilerinin ek bir beyanname verme yükümlülüğü ortadan kalkacak.

Dijital içerik üreticileri için basit vergilendirme

Bu düzenleme, dijital içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri için önemli bir değişiklik. Vergi uyumunu kolaylaştıran ve gelirlerin daha şeffaf bir şekilde vergilendirilmesini sağlayan bu sistem, dijital içerik üretimi sektöründe faaliyet gösteren bireylerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini daha basit hale getiriyor.