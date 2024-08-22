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Rostov Valisi Vasiliy Golubyev, yangının, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının vurularak tesise düşmesi sonucu çıktığını belirtti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, yangından çıkan yoğun dumanın geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Rusya 'nın Ukrayna sınırındaki akaryakıt tesisleri, İHA saldırılarının sıkça hedefi oluyor.

Rostov bölgesindeki Proletarsk adlı akaryakıt deposunda 18 Ağustos'ta çıkan yangın ı söndürme çalışmalarına 500'den fazla itfaiyeci katılıyor. Rus haber ajansı TASS'ın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, yangın sırasında 47 itfaiyeci yaralandı.

Ukrayna'dan Rusya'ya en büyük İHA saldırısı!

Ukrayna'dan Rusya'ya en büyük İHA saldırısı!

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