Okulların tatil dönemi başlamasıyla birlikte çocuklarda dijital oyun bağımlılığı sorunu belirgin şekilde artış gösterdi. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen çocuklar, dijital oyunlara yönelerek bu sorunu daha da derinleştiriyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri bölümünden Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, bu konuda aileler ve çocuklar için önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Dijital oyun bağımlılığı nedir?

Geleneksel oyun alanlarından sanal dünyaya geçiş, çocuklar arasında dijital oyun bağımlılığını gündeme getirdi. Bu bağımlılık, aşırı ve kontrolsüz oyun oynama, diğer etkinliklere karşı ilgi kaybı ve olumsuz sonuçlarına rağmen oyuna devam etme gibi belirtilerle kendini gösterir. Son yıllarda bu sorundan dolayı psikiyatri kliniklerine yapılan başvuruların arttığı gözlemlenmiştir.

Dijital oyun bağımlılığının olumsuz etkileri

Dijital oyunlara aşırı zaman ayırmanın birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Bu etkiler arasında düşük akademik başarı, bozulmuş uyku düzeni, sağlıksız yeme alışkanlıkları, obezite ve fiziksel egzersiz eksikliği sayılabilir. Ayrıca, şiddet içeren oyunlar; yalnızlık, depresyon, anksiyete, dikkat sorunları ve düşük empati gibi psikososyal bozukluklara yol açabilir.

Erken müdahale ve tedavi

Dijital oyun bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, erken dönemde müdahale ve tedavi kritik öneme sahiptir. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve aile içi çatışmaların azaltılması, bu sorunun etkilerini hafifletebilir. Ebeveynler, çocuklarının oyun sürelerini ve davranışlarını izlemeli, gerekirse psikiyatrik danışmanlık almalıdır.

Merak edilenler ve çözüm önerileri

"Normal oyun süresi ne kadar olmalı?", "Problemli oyun davranışları nasıl ayırt edilir?" gibi sorulara cevap arayan aileler için, profesyonel destek almak önemli bir adım olacaktır. Dijital oyun bağımlılığı ile mücadele etmek ve çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek için uzman yardımı kaçınılmazdır.