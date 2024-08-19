TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,8 seviyesinde sabit kalırken, işsiz sayısı 3 milyon 156 bin olarak belirlendi.

İşsizlik oranındaki sabitlik: Ekonomik durgunluğun işareti mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 8,8 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, bir önceki çeyrekle aynı seviyede gerçekleşirken, işsiz sayısı 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin olarak kaydedildi.

Genç nüfusta işsizlik artışı

Özellikle genç nüfusta işsizlik oranındaki artış dikkat çekici. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan artışla yüzde 16,3’e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 13,7 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 21,5’e çıktı. Genç işsizliğindeki bu artış, gelecekteki iş gücü piyasası açısından alarm zillerinin çaldığına işaret ediyor.

İşsizlik oranı bölgesel bazda değerlendirildiğinde, bazı bölgelerde işsizlik oranının genel ortalamanın üzerinde seyrettiği gözlemleniyor. Özellikle sanayi ve tarım sektörlerinde yaşanan durgunluk, iş gücü piyasasında zayıflamaya neden oldu. Hizmet sektöründe ise istihdam artışı sınırlı kaldı, bu da işsizlik oranının düşüşünü engelledi.

TÜİK, geçmiş dönemlere ilişkin işsizlik verilerinde revizyonlar yaptı. Bu revizyonlar, iş gücü piyasasının genel seyrini daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Revize edilen veriler, Türkiye ekonomisinin iş gücü dinamiklerini daha net bir şekilde ortaya koyuyor.