Dijital tarım Türkiye için kritik fırsat sunuyor

KOSAM’ın raporuna göre Türkiye, tarımda dijitalleşmeyi benimseyerek üretim verimliliğini artırabilir, çevresel sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinde öncü rol oynayabilir.

Yapay zekâ üretimde devrim yaratıyor

Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, drone, akıllı sensör ve veri analitiği gibi teknolojilerle tarımın geleneksel yöntemlerden ayrıldığını belirtti. Bu sistemler hem büyük hem de küçük üreticiyi etkiliyor.

Yatırım yapmayan tarımda rekabetten kopuyor

Şeflek, dijital tarım yarışında yer almayanların uluslararası rekabette geri kalacağını vurguladı. Türkiye, güçlü sanayi ve teknoloji altyapısı ile bu fırsatı değerlendirebilir.

Dijitalleşme için dört stratejik adım

Rapor, kamu teşviklerinin artırılması, çiftçilerin dijital okuryazarlığının yükseltilmesi, yerli teknolojilerin yaygınlaştırılması ve akademi-özel sektör iş birliği ile saha uygulamalarının desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Türkiye dünya çapında örnek model olabilir

KOSAM, Türkiye’nin zengin tarım arazileri, genç nüfusu ve gelişmiş sanayi altyapısıyla dijital tarımda küresel bir başarı modeli oluşturabileceğini belirtti.