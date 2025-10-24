İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinin ikinci gününde, kayıp 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde başlayan yoğun yağış, ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Kısa sürede birçok cadde ve sokak su altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Foça’da 12 saatte metrekareye 155,4 kilogram yağmur düştü. Denizin taşmasıyla birlikte sel suları denizle birleşti.

Kayıp vatandaş için karada ve denizde arama

Yeni Foça Bucak mevkisinde, aracıyla birlikte sele kapılan emekli banka çalışanı Bülent Kaptanoğlu (70) için AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, emniyet, belediye ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte hem karada hem de denizde yeniden başlatıldı.

Bölgede 43 dalgıç ve 80 personel görev yapıyor; aramalara ayrıca 5 dron ve arama kurtarma köpekleri de destek veriyor.

“İlçede hayat normale dönmeye başladı”

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, selden etkilenen mahallelerde yaşamın kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirtti:

“Dün mahallelerde elektrikler yeniden verildi. Yağışların azalmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Hava şartlarında olumsuzluk yaşanmazsa bu akşam itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz.”

“Arama çalışmaları gece boyunca sürdü”

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yaptığı açıklamada, kayıp vatandaşa ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi:

“Vatandaşımıza ait olduğu belirlenen araca ulaşıldı, ancak kendisine henüz ulaşamadık. Arama bölgesini beş sektöre ayırdık. 80 personel, 44 dalgıç, 5 dron ve arama köpekleriyle Bucak Deresi boyunca denize kadar yaklaşık 17 kilometrelik hatta arama faaliyetleri yürütüyoruz.”

Pehlivan, Foça’ya kısa sürede metrekareye 145 kilogram yağış düştüğünü, 12 saatte bu miktarın 155 kilogramı aştığını belirterek, “Umudumuz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak” dedi.

Milletvekili Çankırı’dan aileye ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AFAD Başkanı Pehlivan ile birlikte kayıp vatandaşın eşi Nilgün Kaptanoğlu ve kızları Deniz ile Derya Kaptanoğlu’nu ziyaret etti.

Çankırı, gözyaşlarıyla endişelerini dile getiren aileye teselli ederek,

“Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada, ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

Arama çalışmaları sürüyor

Foça’da temizlik, su tahliye ve hasar tespit çalışmaları 707 personel tarafından yürütülüyor.

AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde bölgede çalışmalarına devam ediyor.