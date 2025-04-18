Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.

Erzurumspor-İstanbulspor karşılaşması saat 13:30'da başlayacak. Maç, Bein Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor ile İstanbulspor, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve hangi kanalda izlenebileceği konusunu araştırıyor.

Erzurumspor ile İstanbulspor, 19 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşacak. Maç saat 13:30'da başlayacak, TRT Spor ve Bein Sports Max 2'den yayınlanacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.