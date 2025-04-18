Erzurumspor ile İstanbulspor, 19 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşacak. Maç saat 13:30'da başlayacak, TRT Spor ve Bein Sports Max 2'den yayınlanacak.
Erzurumspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor ile İstanbulspor, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve hangi kanalda izlenebileceği konusunu araştırıyor.
Erzurumspor-İstanbulspor karşılaşması saat 13:30'da başlayacak. Maç, Bein Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Erzurumspor-İstanbulspor maçı yayın bilgileri
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Bein Sports Max 2:
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Digiturk 83. kanal
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Kablo TV 237. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.
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TRT Spor:
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Digiturk 86. kanal
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D Smart 86. kanal
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Kablo TV 133. kanal
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Tivibu 85. kanal
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Turkcell TV+ 70. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
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Erzurumspor-İstanbulspor maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 13:30
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Stadyum: Kazım Karabekir Stadyumu (Erzurum)
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Yayın: Bein Sports Max 2 (şifreli), TRT Spor (şifresiz)