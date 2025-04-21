Dikili Belediyesi'nin açtığı voleybol kursu, öğrencilerden büyük ilgi gördü. 190’ı kız, 45’i erkek olmak üzere toplam 235 öğrenci kursa kayıt yaptırdı. Kursun tanıtım toplantısı Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Tanıtım toplantısına yoğun katılım

Tanıtım toplantısına öğrenciler, velileriyle birlikte katıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Belediyespor Kulübü Başkanı Aytekin Arslan, Voleybol Şube Sorumlusu Fazlı Şekerkaya ve Antrenör Derya Baloğlu toplantıda katılımcılara kurs süreci hakkında bilgi verdi.

“Dikili’de çocuklar ve kadınlar bir adım önde olacak”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kursa gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kırgöz, “Dikili’de her çocuğumuzun sporla, sanatla iç içe büyüdüğü bir gelecek hedefliyoruz. Ailelerin güvenle çocuklarını bize emanet etmesi, oluşturduğumuz güven ortamının göstergesidir” dedi.

Sporla büyüyen bir nesil hedefleniyor

Kırgöz, konuşmasında ayrıca “Velilerimiz, antrenörlerimiz ve kulüp yöneticilerimizle birlikte dayanışma içinde büyüyen büyük bir aileyiz. Çocuklarımızın neşesiyle şekillenen bu tabloyu hep birlikte geleceğe taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.