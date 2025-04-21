Gediz Elektrik, İzmir'in 12 ilçesinde 22 Nisan'da uzun süreli elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Özellikle Bayraklı, Buca ve Dikili ilçelerine dikkat!

Gediz Elektrik İzmir'de elektrik kesintisi uyarısında bulundu

Gediz Elektrik, İzmir'in 12 ilçesinde 22 Nisan 2025 tarihinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. Kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacağı belirtilirken, özellikle Bayraklı, Buca ve Dikili ilçeleri kesintiden yoğun şekilde etkilenecek.

Çalışmaların detayları ve kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde açıklandı:

22 Nisan Salı günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bölgeler

Buca

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Akıncılar Mahallesi (565. Sk., 565/1. Sk., 548/4. Sk., Akdoğan Cd. vb.)

Dikili

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Salihler Köyü

  • Cumhuriyet Mahallesi (427. Sk., 424. Sk., Uğur Mumcu Cd. vb.)

Aliağa

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 10:00 - 16:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Fatih Mahallesi (Sanayi Bölgesi Cd., Cemalettin Aksu Cd.)

  • B. Hayrettin Paşa Mahallesi

Bayraklı

Tarih: 22 Nisan 2025
Saatler:

  • 10:00 - 12:00

  • 12:00 - 13:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölgeler:

  • Mansuroğlu Mahallesi (288/6. Sk., 288/5. Sk., 1593/1. Sk.)

Urla

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 10:00 - 16:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Yağcılar Mahallesi (Çeşmeyanı, 9023)

Ödemiş

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 17:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Beyazıtlar (Şehit Gürol Madan Cad., Sabuncuçayı)

  • Birgi

  • Artıcak

Menemen

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 12:00 - 13:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Yahşelli

  • Mermerli

  • Camiikebir

  • Doğa

  • Musabey

Menderes

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 11:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Görece Cumhuriyet Mahallesi

  • Altıntepe

  • Gölcükler

  • Gazipaşa

  • Hürriyet

Torbalı

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 12:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Oğlananası Atatürk

  • Yeşilköy

  • Oğlananası Cumhuriyet

Kiraz

Tarih: 22 Nisan 2025
Saatler:

  • 09:30 - 17:00

  • 10:00 - 17:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölgeler:

  • Yenişehir (Kocaova)

  • Umurcalı

Foça

Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:

  • Kozbeyli (Küme Evler)

Buca'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Akıncılar ( 565. Sk. 565/1. Sk. 565/2. Sk. 565/3. Sk. 565/4. Sk. 565/5. Sk. 568. Sk. Akdoğan Cd. 548/1. Sk. 548. Sk. 547. Sk. 530. Sk. 548/4. Sk. 549. Sk. 549/1. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 561. Sk. 562. Sk. 563. Sk. 563/1. Sk. 563/2. Sk. 563/4. Sk. 564. Sk. )

Dikili'de elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Salihler ( Salihler Köyü SALİHLER 80.YIL SALİHLER 14 Salihler 12/1 sk. )

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Cumhuriyet ( 427. Sk. 424. Sk. 425. Sk. 428. Sk. 429. Sk. 431 433. Sk. 435. Sk. 435/1. Sk. 435/2. Sk. Uğur Mumcu Cd. 402. Sk. 404. Sk. 412. Sk. 415. Sk. 417. Sk. 418. Sk. 419. Sk. 421. Sk. 423. Sk. )

Aliağa'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Fatih ( Sanayi Bölgesi Cd. Cemalettin Aksu Cd. Helvacı Foça Yolu Sk. )

B. Hayrettin Paşa ( Cemalettin Aksu Yusuf Ziya Erdoğan Cd. Papatya Küme Evler )

Bayraklı'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Mansuroğlu ( 288/6. Sk. 288/7. Sk. 1593/1. Sk. 286. Sk. )

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Mansuroğlu ( 288/6. Sk. 288/5. Sk. 1593/1. Sk. )

Urla'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Yağcılar ( ÇEŞMEYANI )

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Gaziemir’i 23 Nisan coşkusu sardı: Başkan Işık'tan davet Gaziemir’i 23 Nisan coşkusu sardı: Başkan Işık'tan davet

Yağcılar ( 9023 )

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Beyazıtlar ( şehit gürol madan cad sabuncuçayı )

Birgi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Artıcak

Menemen'de elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Yahşelli

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Mermerli ( 1451 Pekenti Yolu Sk. Kumtepe Mevki 2. Yol Sk. Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk. )

Çavuş

Camiikebir ( 313 Çanakkale Asfaltı Uluyol Mevki Yolu Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi 1611 )

Doğa

Yahşelli ( Eski Haykıran Yolu Sk. )

Musabey ( Eski Gediz Mevki Yolu Menemen Maltepe Yolu Sokak TAŞBURUN 1610 1610/1 )

Menderes'te elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Görece Cumhuriyet ( Gülçırpı Cd. ÇEVRE YOLU Mithatpaşa Cd. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI Ahmet Necdet Sezer Blv. 5125. Sk. 5120. Sk. PİRİŞTİNA Piriştina Caddesi )

Altıntepe ( ARMUTLUK 1 Armutluk 1. Küme evleri ARMUTLUK 3 ARMUTLUK 1. KÜME EVLERİ Armutlu 3. Küme Sk. )

Gölcükler ( 701 İSTASYON Sinafaklar Sk. 799. Sk. )

Gazipaşa

Hürriyet ( 5114. Sk. )

Torbalı'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 15:00

Oğlananası Atatürk ( İzmir-Aydın Otoyolu FEVZİ ÇAKMAK Eski Aydın 7040. Sk. 7039. Sk. 7035 KOYUN AHILI )

Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )

Oğlananası Cumhuriyet

Kiraz'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 17:00

Yenişehir ( YENİŞEHİR KOCAOVA )

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Yenişehir ( KOCAOVA )

Umurcalı

Foça'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kozbeyli ( KOZBEYLI KUME EVLER KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Küme Evler Kozbeyli Küme evleri )

Kiraz'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Doğancılar ( OYUKKIRAN OYUK KIRAN )

Güzelbahçe'de elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çamlı ( İzmir-Seferihisar Yolu Yaka Sk. )

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Türkmen ( Yeniceköy küme evler İzmir Ödemiş Yolu Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi İçi Yolu ORDU )

Ortaköy

Yeniceköy

Üç Eylül

Bayraklı'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Org. Nafiz Gürman ( 7102. Sk. 7098. Sk. 7097. Sk. 7059/2. Sk. 7061. Sk. 7086. Sk. 7088. Sk. 7096. Sk. 7059/1. Sk. Şehit Orhan Bozkurt Sk. Şehit Abdullah Eymur S. Abdullah Eymur Sk. Kubilay Cd. 7111/2. Sk. 7105. Sk. 7104. Sk. 7103. Sk. )

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Gümüşpala ( 7023. Sk. 7027. Sk. 7026. Sk. 7025. Sk. 7024/1. Sk. 7021/3 SK. Anadolu Cd. 7024 7022 7005/2 7021. Sk. ATATÜRK 7015. Sk. 7013. Sk. 7009. Sk. 7006/1. Sk. 7006. Sk. 7000 7021/1 7022. Sk. )

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Gümüşpala ( 7028. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7015. Sk. 7017. Sk. 7019. Sk. ATATÜRK 7030. Sk. 7034. Sk. 7035. Sk. 7036. Sk. 7036/1. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7049. Sk. 7068. Sk. 7069. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7049/1 )

Buca'da elektrik kesintisi

Planlandı

22Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

29 Ekim ( ŞEHİT ER ARİF SERÇE 2254 2206 Şehit Nurettin Gök Sk. Ortatatepe Sk. Atatürk Cd. ARAZİ İÇİ 2256. Sk. 2253. Sk. 2209. Sk. 2208. Sk. 2205. Sk. 2203. Sk. 2202. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. )

Uzun süreli kesintiler için uyarı

Gediz Elektrik, planlanan kesintilerin güvenli bir şekilde elektrik altyapısının yenilenmesi amacıyla yapılacağını belirtti. Vatandaşların tedbirli olmaları ve kesinti saatlerine göre plan yapmaları önerildi.

Kesinti bilgileri hakkında güncellemeler için Gediz Elektrik Resmi Sitesi üzerinden duyurular takip edilebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ