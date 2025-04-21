Gediz Elektrik, İzmir'in 12 ilçesinde 22 Nisan'da uzun süreli elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Özellikle Bayraklı, Buca ve Dikili ilçelerine dikkat!
Gediz Elektrik İzmir'de elektrik kesintisi uyarısında bulundu
Gediz Elektrik, İzmir'in 12 ilçesinde 22 Nisan 2025 tarihinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. Kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacağı belirtilirken, özellikle Bayraklı, Buca ve Dikili ilçeleri kesintiden yoğun şekilde etkilenecek.
Çalışmaların detayları ve kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde açıklandı:
22 Nisan Salı günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bölgeler
Buca
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Akıncılar Mahallesi (565. Sk., 565/1. Sk., 548/4. Sk., Akdoğan Cd. vb.)
Dikili
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Salihler Köyü
-
Cumhuriyet Mahallesi (427. Sk., 424. Sk., Uğur Mumcu Cd. vb.)
Aliağa
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 10:00 - 16:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Fatih Mahallesi (Sanayi Bölgesi Cd., Cemalettin Aksu Cd.)
-
B. Hayrettin Paşa Mahallesi
Bayraklı
Tarih: 22 Nisan 2025
Saatler:
-
10:00 - 12:00
-
12:00 - 13:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Mansuroğlu Mahallesi (288/6. Sk., 288/5. Sk., 1593/1. Sk.)
Urla
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 10:00 - 16:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Yağcılar Mahallesi (Çeşmeyanı, 9023)
Ödemiş
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 17:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Beyazıtlar (Şehit Gürol Madan Cad., Sabuncuçayı)
-
Birgi
-
Artıcak
Menemen
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 12:00 - 13:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Yahşelli
-
Mermerli
-
Camiikebir
-
Doğa
-
Musabey
Menderes
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 11:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Görece Cumhuriyet Mahallesi
-
Altıntepe
-
Gölcükler
-
Gazipaşa
-
Hürriyet
Torbalı
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 12:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Oğlananası Atatürk
-
Yeşilköy
-
Oğlananası Cumhuriyet
Kiraz
Tarih: 22 Nisan 2025
Saatler:
-
09:30 - 17:00
-
10:00 - 17:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Yenişehir (Kocaova)
-
Umurcalı
Foça
Tarih: 22 Nisan 2025
Saat: 09:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler:
-
Kozbeyli (Küme Evler)
Buca'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Akıncılar ( 565. Sk. 565/1. Sk. 565/2. Sk. 565/3. Sk. 565/4. Sk. 565/5. Sk. 568. Sk. Akdoğan Cd. 548/1. Sk. 548. Sk. 547. Sk. 530. Sk. 548/4. Sk. 549. Sk. 549/1. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 561. Sk. 562. Sk. 563. Sk. 563/1. Sk. 563/2. Sk. 563/4. Sk. 564. Sk. )
Dikili'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Salihler ( Salihler Köyü SALİHLER 80.YIL SALİHLER 14 Salihler 12/1 sk. )
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Cumhuriyet ( 427. Sk. 424. Sk. 425. Sk. 428. Sk. 429. Sk. 431 433. Sk. 435. Sk. 435/1. Sk. 435/2. Sk. Uğur Mumcu Cd. 402. Sk. 404. Sk. 412. Sk. 415. Sk. 417. Sk. 418. Sk. 419. Sk. 421. Sk. 423. Sk. )
Aliağa'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Fatih ( Sanayi Bölgesi Cd. Cemalettin Aksu Cd. Helvacı Foça Yolu Sk. )
B. Hayrettin Paşa ( Cemalettin Aksu Yusuf Ziya Erdoğan Cd. Papatya Küme Evler )
Bayraklı'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Mansuroğlu ( 288/6. Sk. 288/7. Sk. 1593/1. Sk. 286. Sk. )
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Mansuroğlu ( 288/6. Sk. 288/5. Sk. 1593/1. Sk. )
Urla'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Yağcılar ( ÇEŞMEYANI )
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Yağcılar ( 9023 )
Ödemiş'te elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Beyazıtlar ( şehit gürol madan cad sabuncuçayı )
Birgi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Artıcak
Menemen'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Yahşelli
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Mermerli ( 1451 Pekenti Yolu Sk. Kumtepe Mevki 2. Yol Sk. Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk. )
Çavuş
Camiikebir ( 313 Çanakkale Asfaltı Uluyol Mevki Yolu Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi 1611 )
Doğa
Yahşelli ( Eski Haykıran Yolu Sk. )
Musabey ( Eski Gediz Mevki Yolu Menemen Maltepe Yolu Sokak TAŞBURUN 1610 1610/1 )
Menderes'te elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
Görece Cumhuriyet ( Gülçırpı Cd. ÇEVRE YOLU Mithatpaşa Cd. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI Ahmet Necdet Sezer Blv. 5125. Sk. 5120. Sk. PİRİŞTİNA Piriştina Caddesi )
Altıntepe ( ARMUTLUK 1 Armutluk 1. Küme evleri ARMUTLUK 3 ARMUTLUK 1. KÜME EVLERİ Armutlu 3. Küme Sk. )
Gölcükler ( 701 İSTASYON Sinafaklar Sk. 799. Sk. )
Gazipaşa
Hürriyet ( 5114. Sk. )
Torbalı'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 15:00
Oğlananası Atatürk ( İzmir-Aydın Otoyolu FEVZİ ÇAKMAK Eski Aydın 7040. Sk. 7039. Sk. 7035 KOYUN AHILI )
Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )
Oğlananası Cumhuriyet
Kiraz'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 17:00
Yenişehir ( YENİŞEHİR KOCAOVA )
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Yenişehir ( KOCAOVA )
Umurcalı
Foça'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kozbeyli ( KOZBEYLI KUME EVLER KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Küme Evler Kozbeyli Küme evleri )
Kiraz'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Doğancılar ( OYUKKIRAN OYUK KIRAN )
Güzelbahçe'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Çamlı ( İzmir-Seferihisar Yolu Yaka Sk. )
Ödemiş'te elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Türkmen ( Yeniceköy küme evler İzmir Ödemiş Yolu Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi İçi Yolu ORDU )
Ortaköy
Yeniceköy
Üç Eylül
Bayraklı'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Org. Nafiz Gürman ( 7102. Sk. 7098. Sk. 7097. Sk. 7059/2. Sk. 7061. Sk. 7086. Sk. 7088. Sk. 7096. Sk. 7059/1. Sk. Şehit Orhan Bozkurt Sk. Şehit Abdullah Eymur S. Abdullah Eymur Sk. Kubilay Cd. 7111/2. Sk. 7105. Sk. 7104. Sk. 7103. Sk. )
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Gümüşpala ( 7023. Sk. 7027. Sk. 7026. Sk. 7025. Sk. 7024/1. Sk. 7021/3 SK. Anadolu Cd. 7024 7022 7005/2 7021. Sk. ATATÜRK 7015. Sk. 7013. Sk. 7009. Sk. 7006/1. Sk. 7006. Sk. 7000 7021/1 7022. Sk. )
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Gümüşpala ( 7028. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7015. Sk. 7017. Sk. 7019. Sk. ATATÜRK 7030. Sk. 7034. Sk. 7035. Sk. 7036. Sk. 7036/1. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7049. Sk. 7068. Sk. 7069. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7049/1 )
Buca'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
29 Ekim ( ŞEHİT ER ARİF SERÇE 2254 2206 Şehit Nurettin Gök Sk. Ortatatepe Sk. Atatürk Cd. ARAZİ İÇİ 2256. Sk. 2253. Sk. 2209. Sk. 2208. Sk. 2205. Sk. 2203. Sk. 2202. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. )
Uzun süreli kesintiler için uyarı
Gediz Elektrik, planlanan kesintilerin güvenli bir şekilde elektrik altyapısının yenilenmesi amacıyla yapılacağını belirtti. Vatandaşların tedbirli olmaları ve kesinti saatlerine göre plan yapmaları önerildi.
Kesinti bilgileri hakkında güncellemeler için Gediz Elektrik Resmi Sitesi üzerinden duyurular takip edilebilir.