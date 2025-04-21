Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Kesinti bilgileri hakkında güncellemeler için Gediz Elektrik Resmi Sitesi üzerinden duyurular takip edilebilir.

Gediz Elektrik, planlanan kesintilerin güvenli bir şekilde elektrik altyapısının yenilenmesi amacıyla yapılacağını belirtti. Vatandaşların tedbirli olmaları ve kesinti saatlerine göre plan yapmaları önerildi.

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Üç Eylül

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 09:00 - 15:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

10:00 - 17:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 12:00 - 15:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 09:00 - 11:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 12:00 - 13:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 09:00 - 17:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 10:00 - 16:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

12:00 - 13:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 10:00 - 16:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 09:00 - 15:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Tarih: 22 Nisan 2025 Saat: 09:00 - 15:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölgeler:

Çalışmaların detayları ve kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde açıklandı:

Gediz Elektrik, İzmir'in 12 ilçesinde 22 Nisan 2025 tarihinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. Kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacağı belirtilirken, özellikle Bayraklı, Buca ve Dikili ilçeleri kesintiden yoğun şekilde etkilenecek.

Gediz Elektrik, İzmir'in 12 ilçesinde 22 Nisan'da uzun süreli elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Özellikle Bayraklı, Buca ve Dikili ilçelerine dikkat!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.