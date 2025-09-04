İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Pissa Koyu, tatilcilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle çöplüğe döndü. Yaz sezonu boyunca çadır kuran ve deniz keyfi yapan bazı tatilcilerin bıraktığı atıklar, koyun doğal güzelliğini gölgeledi.

Koydaki çirkin manzara

Pissa Koyu’nda yaz boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran tatilciler, çöp ve yiyecek artıklarını geride bıraktı. Kumsallar, gölgelik alanlar ve piknik bölgeleri çöplerle dolarken, koyun doğa harikası görüntüsü zarar gördü.

Vatandaş tepkisi

Çevreye duyarlı vatandaşlar, “Doğa bize emanet ama biz emanete ihanet ediyoruz. Böyle sorumsuzluk olmaz. Bu memleketin güzelliğini kendi ellerimizle yok ediyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Denetimsizlik sorunu

Dikili Belediyesi, sezon boyunca koyu işletmesine rağmen, sezon sonunda alanın denetimini sürdürmüyor. Bu durum, Pissa Koyu’nun çöplerle dolu bir şekilde sahipsiz kalmasına neden oluyor. Doğa harikası koy, bir sonraki sezona kadar bakım ve temizlikten uzak bekliyor.