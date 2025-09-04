CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle başlayan tartışmalar siyaset gündemini sarsmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Ortak basın toplantısında konuşan Dervişoğlu, “Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin geçmiş seçimlere ilişkin karar vermesi, Türkiye’de 2018 ve 2023 seçimlerini bile tartışmalı hale getirebilir” dedi.

Özgür Özel: “Nazik ziyaret için teşekkür ediyorum”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti liderinin ziyaretini şu sözlerle değerlendirdi:

“Sayın Başkan, dün telefonla geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bugün de kuruluş haftamızda bizleri ziyaret ettiler. İYİ Parti Genel Başkanı olarak gösterdiği bu nazik dayanışma için teşekkür ediyorum.”

Dervişoğlu: “Mahkemeler siyaseti dizayn etmemeli”

Müsavat Dervişoğlu ise siyasete yargı müdahalesinin tehlikelerine dikkat çekti:

“Mahkemelerin siyasi partilerin iç işlerine kararlarla müdahale etmesi son derece yanlış. Eğer Asliye Hukuk Mahkemeleri, seçim sonuçlarını iptal edecek kararlar alırsa, bu yalnızca partiler için değil, Türkiye’nin demokrasi tarihi için büyük bir tehdit oluşturur. 2017 Referandumu, 2018 ve 2023 seçimleri bile tartışmalı hale gelebilir.”

Özel’den Şamil Tayyar yanıtı

Gazetecilerin AKP’li Şamil Tayyar’ın “mühürsüz oy” açıklamasını sorması üzerine Özgür Özel, “Bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin geçmiş seçimlere müdahale etmesi, seçim hukukunu askıya almak anlamına gelir. YSK’nın Türkiye’nin seçim hukukunu koruyacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin ihtiyacı demokrasi ve hukuk”

Dervişoğlu ayrıca CHP’nin birlik ve bütünlüğünün Türkiye açısından kritik olduğunu vurguladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinin karıştırılması kimseye fayda sağlamaz. Türkiye’nin ihtiyacı demokrasi, hukuk ve adalettir. İYİ Parti olarak bu noktada sorumluluk almaktan geri durmayız.”