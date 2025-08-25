Türkiye ve Avrupa’nın en büyük teknolojik sera üslerinden biri olan Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde jeotermal su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. Proje ile bölgeye önemli bir tarım yatırımı ve istihdam yaratılması hedefleniyor.

Protokol Ziyareti ve Sunumlar

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde proje sahasını ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, projenin teknik detayları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Yatırım ve İstihdam Hedefleri

Eyyüp Kadir İnan, projeyi İzmir’in kuzey hattını tarım üssü haline getirecek vizyoner bir girişim olarak nitelendirdi. Toplamda 15 milyar dolarlık yatırım hedefiyle yaklaşık 4 bin kişilik istihdam yaratılması planlanıyor; istihdamın yüzde 75’inin kadınlardan oluşması öngörülüyor.

Altyapı ve Kaynak Hazırlıkları

Mehmet Şahin Çakan, seraların ısıtılması için gerekli jeotermal kaynaklara ulaşıldığını, kullanma ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak soğuk su kaynaklarının temin edildiğini açıkladı. Parsel tahsislerinde %99 oranına ulaşıldığını belirten Çakan, MTA ile yapılan iş birliğinin projenin başarısında kritik rol oynadığını vurguladı.

Sunumun ardından tüm protokolün katılımıyla jeotermal su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, projenin sadece İzmir’e değil, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacağını belirtti ve altyapı yatırımlarının hızla başlayacağını ifade etti.