Ardahan’ın Göle ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilen Belediye Başkanı Gökhan Budak, partisinden ayrıldığını duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir oy oranıyla göreve gelen Budak, CHP’nin uzun yıllar sonra Göle’de belediyeyi kazanmasını sağlamıştı.

İstifanın ardından gözler Budak’ta

Başkan Budak’ın istifa kararı, Göle’de ve Ardahan genelinde siyasetin gündemine oturdu. CHP’ye yakın isimler kararın sürpriz olduğunu dile getirirken, AK Parti ve diğer partilerde de bu gelişmenin yankı bulduğu öğrenildi.

Gerekçe henüz açıklanmadı

Gökhan Budak, istifasına ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Belediye yönetiminde nasıl bir yol izleneceği ve Budak’ın siyasi kariyerine hangi adımla devam edeceği merak konusu oldu.

Yerelde dengeler değişebilir

Siyasi çevreler, Budak’ın CHP’den ayrılmasının Göle’deki yerel dengeleri değiştirebileceği yorumunu yapıyor. Budak’ın bağımsız kalıp kalmayacağı ya da başka bir partiye geçip geçmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.