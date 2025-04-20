İzmir’in Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir tarım marketinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangında iş yeri tamamen küle dönerken, çevredeki iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Alevler kısa sürede yayıldı, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

Olay, saat 05.30 sıralarında Atatürk Caddesi 80/1 Sokak’taki tarım ürünleri satışı yapan bir iş yerinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1,5 saatlik yoğun çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Komşu iş yerlerinde de hasar oluştu

Yangının merkezinde yer alan tarım marketi tamamen yanarken, hemen yanındaki bir dükkan ile bir dondurma imalathanesinde de maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.