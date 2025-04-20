Tottenham ile Nottingham Forest, 21 Nisan 2025'te İngiltere Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç, Bein Sports 3 kanalında saat 22:00'de canlı yayınlanacak.
Tottenham ile Nottingham Forest, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig'inde karşı karşıya gelecek. Maç, Bein Sports 3 kanalında saat 22:00'de canlı yayınlanacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma için yayın bilgilerini öğrenmek isteyen futbolseverler için detaylar haberimizde.
Tottenham - Nottingham Forest maçı yayın bilgileri
21 Nisan Pazartesi günü Tottenham - Nottingham Forest maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Tottenham ile Nottingham Forest arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Bein Sports 3 frekans ve platform bilgileri
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Bein Sports 3: Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.
21 Nisan Pazartesi günü Tottenham - Nottingham Forest maçı nerede ve saat kaçta?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 22:00
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Stadyum: Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra (İngiltere)