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Bein Sports 3: Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Tottenham ile Nottingham Forest arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Molde vs Bodo Glimt maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Molde vs Bodo Glimt maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham ile Nottingham Forest, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig'inde karşı karşıya gelecek. Maç, Bein Sports 3 kanalında saat 22:00'de canlı yayınlanacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma için yayın bilgilerini öğrenmek isteyen futbolseverler için detaylar haberimizde.

Tottenham ile Nottingham Forest, 21 Nisan 2025'te İngiltere Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç, Bein Sports 3 kanalında saat 22:00'de canlı yayınlanacak.

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