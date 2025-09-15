İZDENİZ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ve Mordoğan iskelelerine düzenlenen seferlerin artık yapılmayacağını duyurdu.

Seferler yaz boyunca devam etti

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan yaz seferleri, İzmir halkına ve şehre gelen turistlere vapurla keyifli bir ulaşım ve gezi imkanı sunuyordu. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören seferlerde, İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası eşliğinde Urla ve Mordoğan’a kısa ve konforlu bir yolculuk sağlanıyordu. Seferler boyunca yerli ve yabancı birçok yolcu, deniz yolunu tercih ederek hem trafik stresinden uzak kalıyor hem de keyifli bir yaz deneyimi yaşıyordu.

İZDENİZ’den teşekkür mesajı

İZDENİZ’in açıklamasında, yolculara gösterdikleri ilgi için teşekkür edildi:

“Sayın Yolcularımız, 14 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Urla ve Mordoğan iskelelerine düzenlenen Yaz Seferlerimiz sona ermiştir. Sezon boyunca göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür eder, gelecek yaz yeniden buluşmayı dileriz.”

Gelecek yaz için planlar

Yetkililer, önümüzdeki yaz sezonunda seferlerin tekrar başlaması ve rotaların genişletilmesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor. Yaz boyunca sağlanan bu vapur seferleri, İzmir’de deniz ulaşımını daha cazip hale getirirken, turizm ve yerel ekonomiye de katkı sağladı. Urla ve Mordoğan hattının tekrar aktif hale gelmesi, özellikle bölgedeki kafeler, restoranlar ve küçük işletmeler için önemli bir hareketlilik anlamına geliyor.

Vatandaşlar ve turistler için alternatifler

Seferlerin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar ve yaz tatilcileri, İzmir’de karayolu ve otobüs hatlarını kullanmak zorunda kalacak. Ancak İZDENİZ yetkilileri, yolcuların deniz yolculuğu keyfini önümüzdeki yaz sezonunda yeniden yaşamaları için çalışmalarını sürdürüyor.